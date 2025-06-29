«ПСЖ» — «Интер Майами»: прогноз Романа Павлюченко на игру КЧМ в Атланте

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Интер Майами».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.92.

«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в 1/8 финала клубного ЧМ. Интересная пара, два медийных клуба. Но уровень парижан всё-таки выше сейчас, я верю в их успех и проход в четвертьфинал.

«ПСЖ» в целом подтвердил свой статус одного из сильнейших представителей Европы на этом мундиале. Да, один раз проиграл в группе клуб – во втором туре «Ботафого» (0:1). Но сильную игру выдала команда Энрике, почти весь матч создавала моменты, должна была выигрывать, даже ничья была бы несправедливым результатом. Возможно, на результативности сказался график матчей, неудобный для европейских клубов.

В других турах не возникало особых проблем, с «Атлетико» даже вышло, наоборот, 4:0 – слишком крупный счёт, мадридцы не настолько плохо выступили. Но три очка были заслужены парижанами, как и в игре с «Сиэтл Саундерс» (2:0). В группе «ПСЖ» по итогу финишировал первым, опередив двух преследователей по дополнительным параметрам.

У «Интера» путь в группе был чуть сложнее. В отличие от своего соперника по этой встрече, в квартете он не проигрывал, но зато дважды сыграл вничью. Сперва слабый матч они против «Аль-Ахли» выдали, едва 0:1 не проиграли (0:0 по итогу). В третьем туре уже совсем другая игра была против «Палмейраса», там уже «цапли» большую часть времени давали отпор сопернику, дважды забили. Но в конце бразильцы начали активно давить и успели сравнять.

И между этими ничьими у команды Маскерано была победа над, казалось, самым сильным соперником по группе – «Порту». В первом тайме тогда португальцы лучше играли, вели 1:0. Но во второй 45-минтуке «Интер» перестроился, вернулся в игру, Месси со штрафного забил. Итог – 2:1 и вторая строчка в группе на финише.

Да, «Интер Майами» определённый уровень имеет, все-таки несколько ветеранов у него играет, которые всё ещё имеют определяющее влияние на игру, Месси «дирижирует», Суарес всё ещё резок и опасен. Но с «ПСЖ» им всё равно не справиться. Это очень сильный клуб, у которого просто большинство игроков выше классом, ещё и моложе», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».