«Фламенго» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/8 финала клубного ЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Фламенго» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 1.75.

«Бавария» стартует в плей-офф клубного чемпионата мира. В 1/8 финала она встретится с «Фламенго», довольно сильным представителем Бразилии. Но думаю, шансов на успех у мюнхенцев тут намного больше, они должны проходить в четвертьфинал.

Хотя «Фламенго» даже лучше соперника провёл групповой раунд КЧМ. Он ни разу не проиграл. Другой вопрос, как клуб провёл свои матчи. Смог уверенно он обыграть только «Эсперанс» в 1-м туре (2:0), с которым проблем и не ожидалось. После этого была игра с «Челси», в которой в первом тайме красно-чёрные провалились и были близки к проигрышу. Да, второй тайм получился другим, «Фламенго» выступал лучше, пару раз забил, а потом англичане ещё и остались на поле вдесятером, так что результат был предрешён – 3:1.

Так что, подходя к 3-му туру, клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф. С «Лос-Анджелесом» он сыграл без особой мотивации, потерял очки в итоге (1:1). Американцы традиционно лучше играют во втором тайме, в их матче эта тенденция подтвердилась, «Фламенго» хуже выглядел во второй сорокапятиминутке. Но ничья не помешала всё равно финишировать первым.

«Бавария» же не смогла финишировать первой в своём квартете. Впрочем, это не так удивительно. В 3-м туре команда Компани уже тоже гарантировала себе выход в плей-офф, а вот её соперник, «Бенфика», как раз должен был обязательно набирать очки. Так что мотивация у оппонентов была разная, португальцы выиграли 1:0 в итоге. Хотя во втором тайме «Бавария» выглядела не так плохо, давила, могла бы и сравнивать.

До этого клуб из Мюнхена одержал две победы, сперва «не заметил» «Окленд Сити», выиграли 10:0. После этого вот была важная проверка – матч с активным и бегущим «Бока Хуниорс». И «Бавария» справилась, в целом намного лучше выступила, грамотно сдерживала соперника, победила 2:1.

Так что я бы не смотрел на тот факт, что в своей группе «Бавария» проиграла, а «Фламенго» — нет. Уровень мюнхенцев всё равно очень высокий, ранее один коллектив из Южной Америки они уже переиграли, справятся и сейчас. Пару голов они забьют и победят», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».