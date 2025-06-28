«Динамо» Минск — «Динамо-Брест»: прогноз на матч 28 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру чемпионата Беларуси «Динамо» Минск — «Динамо-Брест».

Ставка: ничья за 3.30.

Чемпионат Беларуси по футболу продолжается, и у предстоящих соперников задача одинаковая. «Динамо» Минск занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков. У «Динамо-Брест» в активе на два очка меньше, клуб располагается на пятом месте. Первому не хватает до лидирующего «Макслайна» семи очков, второму — девяти.

«Динамо» Минск и «Динамо-Брест» между собой обычно проводят яркие дерби. Нередко тотал забитых мячей в них превышает общепринятую планку. Вместе с тем в последние годы наблюдается перевес в сторону минчан, которые чаще выходят победителями.

Однако сейчас ситуация такова, что рисковать ни одной из команд нельзя. Можно ещё сильнее отстать от лидера. Кроме того, и у минской, и у брестской команды хорошая форма. Много побед, мало осечек. Вероятно, соперники сыграют достаточно осторожно, а потому нельзя исключать ничью, которая худо-бедно всех устроит.