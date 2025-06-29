«Фламенго» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на игру клубного ЧМ в Майами

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Фламенго» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» 2:1 за 7.20.

«Плей-офф клубного чемпионата мира стартует для «Фламенго» и «Баварии». Интересная встреча, несколько противоречивых матчей выдали команды в групповом раунде. Тут я всё же поверю в успех мюнхенцев, чей уровень игроков всё-таки выше, я считаю.

«Фламенго» изначально считался одним из фаворитов группы D наряду с «Челси» и «Лос-Анджелесом». Но американский клуб не составил им равной конкуренции. В итоге борьба за лидерство развернулась между бразильцами и англичанами. И поначалу красно-чёрные её выигрывали. Стартовали они с уверенной победы над «Эсперансом» (2:0), затем и с самим «Челси» справились, отлично провели второй тайм, в котором забили три мяча и выиграли 3:1.

Но вот в 3-м туре чуть расслабился «Фламенго», так как выход в плей-офф он уже себе гарантировал. Клуб потерял очки в игре с «Лос-Анджелесом». Американцы снова лучше провели второй тайм, едва не выиграли 1:0, но красно-чёрные успели сравнять – 1:1. В квартете они всё равно финишировали первыми.

А вот «Бавария», казалось, тоже должна была финишировать в своей группе первой. Начала этап она с победы со счётом 10:0, пока самой крупной победы на этом чемпионате. Но ничего удивительного в таком счёте не было, в соперниках был любительский «Окленд Сити». Затем был непростой матч с «Бока Хуниорс», в котором за счёт опыта мюнхенцы выиграли, сделали это со счётом 2:1.

Таким образом, к 3-му туру команда Компани уже гарантировала себе выход в плей-офф. Единственный вопрос был, удастся ли ей финишировать первой. Для этого надо было обыгрывать «Бенфику». У португальцев, правда, была своя мотивация. Они рисковали в случае потери очков вообще в плей-офф не пройти. Так что «орлы» были активны в их очном матче, лучше выступали большую часть времени, быстро открыли счёт. Мюнхенцы же «проснулись» только во втором тайме, но сравнять так и не смогли в итоге – 0:1. В группе они финишировали вторыми.

Всё-таки в этой паре я отдам предпочтение «Баварии». Это сильный клуб, один из лучших в Европе, с опытными и талантливыми игроками. У «Фламенго» возникали уже трудности в группе, сейчас им будет тяжело пройти дальше.

Ставлю на победу «Баварии» со счётом 2:1 – котировка 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».