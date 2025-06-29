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«Фламенго» — «Бавария»: прогноз Павла Яковлева на встречу 1/8 финала клубного ЧМ

«Фламенго» — «Бавария»: прогноз Павла Яковлева на встречу 1/8 финала клубного ЧМ
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Фламенго» — «Бавария».

Ставка: тотал больше 5.5 углового «Баварии» за 1.90.

«Очень интересное противостояние. Всё-таки для меня «Фламенго» является одним из открытий этого турнира, команда здорово себя продемонстрировала, в том числе победой над «Челси», да и в целом в группе уверенно заняла первую строчку. И потому будет очень интересный матч. «Бавария» допустила в последнем туре осечку, проиграла «Бенфике», но тем не менее это никак не повлияло на то, что команда вышла в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что ожидать от игры? Интересное противостояние южноамериканского футбола, бразильского клуба против европейского гранда, и, не побоюсь этого слова, всё-таки атака у «Баварии» достаточно приличная, очень мастеровитая, отдельного упоминания стоит игра Гарри Кейна, который всегда нацелен на ворота. Мюнхенцы в атаке выглядят очень здорово, нет сомнения, что будет результативный матч. Что касается прогноза, мой прогноз будет тотал больше 5.5 углового от «Баварии» в матче с хорошим коэффициентом 1.90. По статистике игры немцы во всех матчах в группе, несмотря на один проигранный, всегда этот тотал пробивали. И с «Бенфикой», и с «Оклендом», и с «Бока Хуниорс». Поэтому верю, что «Бавария» также будет активна впереди и будет создавать моменты, которые будут приводить к угловым ударам», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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