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«Зенит» — «Црвена Звезда»: букмекеры оценили шансы команд

«Зенит» — «Црвена Звезда»: букмекеры оценили шансы команд
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29 июня 2025 года в товарищеском матче сыграют «Зенит» и «Црвена Звезда». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи (Россия). Начало — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 44% вероятности.

При этом шансы «Црвены Звезды» оценили в 3.10 (31%). Ничья идёт с коэффициентом 4.00 (25%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 9.00.

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