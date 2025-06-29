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«Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз «Чемпионата»

«Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищескую игру «Зенит» — «Црвена Звезда».

Ставка: индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 1.5 мяча за 2.15.

Товарищеские матчи между российской и сербской командой уже вошли в привычку. В последних трёх играх подряд одержали победу красно-белые, но с преимуществом в один мяч. Теперь сине-бело-голубые попытаются прервать эту неприятную статистику и взять реванш.

«Црвена Звезда» провела невероятный сезон, выиграв чемпионат Сербии. Набрала 100 очков и забила 123 гола! Нападающий сборной Сенегала Шериф Ндиайе стал лучшим бомбардиром первенства. Также выделяются бразилец Бруно Дуарте, Александар Катаи и Лука Илич.

Хотя интереснее будет увидеть в составе красно-белых в игре с «Зенитом» Тикнизяна. Недавно было объявлено о его трансфере в «Црвену Звезду», а потом он забил свой дебютный гол. Наир с 99-процентной вероятностью сыграет против сине-бело-голубых. А ещё за сербский клуб выступает экс-защитник петербуржцев Родригао.

Если всё это объединить — ожидания от матча становятся самыми высокими. Они должны быть оправданны. Мы считаем, что у «Зенита» будут проблемы, и предлагаем поставить на индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 1.5 мяча за 2.15. Для петербургского клуба это первая контрольная игра, а сербы уже победили «Сутьеску» (5:0). Счёт во встрече открыл Наир Тикнизян.

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