«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: букмекеры оценили шансы команд

1 июля 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют английский «Манчестер Сити» и саудовский «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.30, что составляет примерно 75% вероятности.

При этом шансы «Аль-Хиляля» оценили в 10.5 (9%). Ничейный исход представлен с коэффициентом 5.90 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.