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«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: стал известен самый вероятный счёт

«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: стал известен самый вероятный счёт
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1 июля 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют английский «Манчестер Сити» и саудовский «Аль-Хиляль». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 4:00 мск.

Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.28, а шансы «Аль-Хиляля» оценили в 10.00. Ничейный исход представлен с коэффициентом 5.80.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу английского клуба за 8.00. Победа «горожан» 2:1 идёт за 9.50, на точный счёт 1:0 в пользу «Ман Сити» выставлен коэффициент 10.0.

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