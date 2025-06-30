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«Интер» — «Флуминенсе»: стал известен фаворит 1/8 финала клубного чемпионата мира

«Интер» — «Флуминенсе»: стал известен фаворит 1/8 финала клубного чемпионата мира
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30 июня 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют миланский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу итальянского «Интера» можно с коэффициентом 1.70, а шансы бразильского «Флуминенсе» оценили в 5.20.

Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

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