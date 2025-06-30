«Интер» — «Флуминенсе»: прогноз на матч КЧМ-2025

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру «Интер» — «Флуминенсе».

Ставка: «Флуминенсе» не проиграет за 2.15.

«Интер» вышел в плей-офф КЧМ-2025 с первого места группы Е. Команда из Милана набрала семь очков и никому не проиграла. Правда, Бенжамен Павар и Маркус Тюрам получили травмы.

Групповой этап дался бразильской команде с трудом. Уровень соперников был действительно высоким. Бразильцы вышли в плей-офф со второго места, опередив «Мамелоди Сандаунз» на одно очко. Хотя это уже успех.

Футболисты атаки у Ренато Гаушо умело разрушают оборонительные построения соперников и играют в быстрый пас. Чего «Флуминенсе» не хватает, так это хладнокровия при исполнении ударов. Поэтому из трёх встреч две завершились нулевой ничьей. Не исключено, что и теперь будет немного голов.

С учётом важности предстоящей встречи бразильская команда вновь может не реализовать свои моменты. Но у «Интера» тоже должны возникнуть сложности в нападении. Всё-таки «Флуминенсе» уверенно оборонялся даже против «Боруссии». Напрашивается ставка на то, что бразильский клуб не проиграет в основное время за 2.15.

Победа во встрече с «Урава Ред Даймондс» стала волевой для «Интера». Обыграть «Ривер Плейт» во многом удалось за счёт удаления в составе соперника. Как только аргентинская команда осталась в меньшинстве, в её ворота посыпались голы. «Флуминенсе» доказал, что организован, стабилен и надёжен в защите. Шансы, что будет ничья, высоки.