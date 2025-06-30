«Динамо» — ОФК: названы шансы команд в матче Братского кубка

30 июня 2025 года в матче Братского кубка сыграют московское «Динамо» и белградский ОФК. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Когда команды встречались в прошлом году, российский клуб одержал победу со счётом 2:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому клубу. Поставить на победу московского «Динамо» можно с коэффициентом 1.23, что составляет примерно 73% вероятности.

Шансы ОФК из Белграда оценили в 8.30 (11%). Ничья идёт с коэффициентом 5.50 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.