«Динамо» — ОФК: стал известен самый вероятный счёт

30 июня 2025 года в матче Братского кубка сыграют московское «Динамо» и белградский ОФК. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому клубу. Поставить на победу московского «Динамо» можно с коэффициентом 1.23, а шансы ОФК из Белграда оценили в 8.30. Ничья идёт с коэффициентом 5.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу московского клуба за 8.50. Победа «Динамо» 2:1 идёт за 9.00, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 9.70.