«Фламенго» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на игру плей-офф клубного ЧМ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Фламенго» – «Бавария» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» 2-3 гола за 2.03.

«В Майами, на мой взгляд, пройдёт один из самых интересных матчей 1/8 финала. «Фламенго», оставивший прекрасное впечатление на групповой стадии, сыграет против мюнхенской «Баварии». Мало кто ожидал, что «Бавария» свою группу не выиграет. А вот «Фламенго» свою группу выиграл. «Бавария» же в итоге стала второй, при этом «Бавария» забила 12 мячей, больше неё только у «Манчестер Сити». И не забываем, что «Бавария» забила 10 в ворота бедного «Окленда». Хотя «Окленд» по итогам турнира-то не совсем бедный, команда прилично заработала, но это уже совсем другая история.

То что не залетело в матче с «Бенфикой» у «Баварии», залетит в матче с «Фламенго». Да, «Бавария» с трудом обыграла «Бока Хуниорс» на групповой стадии, но в целом владела преимуществом, «Бока» заметно уступал. «Фламенго» — команда другого коленкора, другого уровня, но «Бавария» — фаворит, с её умением вскрывать насыщенную оборону соперника, с учётом количества созданных, но нереализованных моментов, к сожалению для мюнхенцев, в игре с «Бенфикой». В этой встрече минимум два мяча «Бавария» забьёт, но не думаю, что забьёт больше трёх.

«Индивидуальный тотал «Баварии» 2-3 гола» — вполне достойное, хорошее предложение, тем более коэффициент выше двойки — 2.03. Я бы именно на нём остановился», — приводит слова Генича «РБ Спорт».