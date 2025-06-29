«ПСЖ» — «Интер Майами»: прогноз Константина Генича на встречу КЧМ 29 июня

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025.

Ставка: сухая победа «ПСЖ» за 2.14.

«В Атланте на «Мерседес-Бенц Арене», на домашнем стадионе Алексея Миранчука и его команды, сыграют «Пари Сен-Жермен» и «Интер Майами». Конечно, тут много пересечений, яркая афиша. Совсем недавно «ПСЖ» прибил миланский «Интер» в финале Лиги чемпионов. Здесь плей-офф снова, 1/8 финала с «Интер Майами». И такая стадия — уже грандиозное достижение для «Интера». Выйти из группы, опередить «Порту» и «Аль-Ахли» — это здорово, и пока «Интер» не проиграл ни одного матча на этом турнире. Понятно, в каких-то встречах «Интеру» повезло, где-то, может быть, не повезло — с «Палмейрасом» упустили преимущество в два мяча. Но, конечно, Париж сильнее. Конечно, Париж оставит «Интер» без мяча, Париж будет доминировать и много моментов создавать, я в этом не сомневаюсь. «Интер» многое позволяет соперникам. Кипер Устари хороший групповой этап провёл. Но я думаю, что вот здесь уже справиться «Интеру» будет тяжело.

Победа «ПСЖ» всухую идёт за 2.14. Я думаю, что Париж выиграет и не пропустит, скорее всего, в этом матче. Потому что, ну, если не будет мяча у «Интера», атаковать им будет очень сложно. И я бы рассмотрел вариант победы «ПСЖ» по угловым в первом тайме с форой (-2.5) за 2.08. Учитывая, что в открытый футбол бессмысленно играть с Парижем, много придётся обороняться. Париж часто задействует фланги, активны чрезвычайно Мендеш и Хакими. Плюс здорово действуют Хвича, Баркола и Дуэ, в том числе и на флангах. Думаю, что здесь и Дембеле уже должен восстановиться и сыграть. Я думаю, что здесь много будет задействовано фланговой игры у парижан. Соответственно, много будет угловых», — приводит слова Генича «РБ Спорт».