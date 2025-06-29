«Фламенго» — «Бавария»: ставка Дмитрия Градиленко на игру клубного ЧМ в Майами

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Фламенго» — «Бавария».

Ставка: ТМ 3 за 1.70.

«1/8 клубного чемпионата мира, «Фламенго» — «Бавария». Лидер чемпионата Бразилии, в котором сыграно 11 туров, против лучшей команды Германии.

Именно то, что бразильский клуб находится в соревновательном режиме, а немцы «на заминке» и уже рядом с отпуском, подсказывает мне, что на бразильцев не должен быть такой большой коэффициент. На победу в основное время — 4.93! А с учётом дополнительного времени и пенальти — 3.20.

Последний раз «Фламенго» проигрывал 5 мая. Проиграли «Крузейро» в чемпионате Бразилии. Именно с ним они как раз таки делят первое место в чемпионате, и после этого «Фламенго» провёл 11 матчей, восемь из которых выиграл, a семь раз сыграл «на ноль».

Поэтому два прогноза на рассмотрение — «тотал в матче меньше трёх» за 1.70. И «Фламенго» не проиграет в основное время» за 2.23. Я за вариант №1 — «тотал в матче меньше трёх», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».