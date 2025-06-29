«ПСЖ» — «Интер Майами»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 1/8 финала КЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Интер Майами».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.92.

«Клубный чемпионат мира, 1/8 финала, матч, который пройдёт в Атланте, соберёт большую аудиторию телевизионную, это точно. А вот будет ли заполнена арена «Мерседес-Бенц»? Будем надеяться, ведь встречается лучший европейский клуб сезона-2024/2025, «ПСЖ», и команда Бекхэма с великим Месси в составе, «Интер Майами».

Сразу скажу, что «ПСЖ», естественно, фаворит. И букмекеры оценивают равные шансы с форой в два мяча в пользу французского клуба. Я согласен, хоть в составе «Интер Майами» впереди Месси и Суарес, опорника играет Бускетс, а в воротах опытнейший Оскар Устари, шансов на выход в 1/4 финала, по моему мнению, у них ноль. Опыт опытом, но возраст берет своё. Им на четверых 150 лет!

Неважно, кто выйдет в стартовом составе у парижан, а стартовый состав в групповой стадии постоянно менялся, лучший клуб Европы в этом матче победит. И победит минимум с форой (-2) — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».