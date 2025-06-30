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«Динамо» — ОФК: прогноз «Чемпионата»

«Динамо» — ОФК: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Братского кубка «Динамо» — ОФК.

Ставка: «Динамо» победит с форой (-1.5) за 1.75.

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ОФК из Белграда — серьёзный соперник, который занял в прошлом сезоне чемпионата Сербии четвёртое место. Хотя он явно находится далеко не в лучшей форме. В последних шести матчах первенства одержал всего одну победу и потерпел четыре поражения. Суммарно за это время пропустил 15 мячей.

Сербский клуб уже успел провести первую товарищескую встречу на сборах, сыграв вничью с «Сутьеской» (0:0). Поэтому вряд ли несёт большую опасность московскому клубу. Но явно больше, чем 2DROTS. Его проблемная зона — это оборона. Валерий Карпин, в свою очередь, готов показать, что справится с работой в «Динамо».

Оценивать перспективы и возможности команды по встрече с клубом из Медиалиги нельзя. А вот игра с сербской командой покажет многое. Прогнозируем победу москвичей с форой (-1.5) за 1.75. Даже не по той причине, что клуб из РПЛ в несколько раз сильнее. Просто у ОФК уж больно нестабильные результаты и плохая оборона.

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