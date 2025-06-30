«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: ставка Александра Мостового на матч КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».

Ставка: победа «Манчестер Сити» 3:1 за 9.00.

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» встретятся в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Обе команды явно рассчитывают пройти далеко, но сейчас мы попрощаемся с одной из них, и я не думаю, что представители Англии вылетят из турнира.

«Аль-Хиляль» — один из сильнейших представителей Саудовской Аравии. Клуб обладает сильным составом, даже по меркам Европы. В коллектив приехали многие игроки — Кулибали, Канселу, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Митрович, Малком. Сейчас на тренерский мостик ещё и пришёл Симоне Индзаги, добивавшийся неплохих результатов с «Интером».

В прошлом розыгрыше саудовской лиги «Аль-Хиляль» не так удачно проявил себя, уступил титул «Аль-Иттихаду». Также он второй год подряд уступает в полуфинале ЛЧ. Так что заранее было понятно, что мотивация в КЧМ у саудовцев будет, да и в группе хорошие были шансы на финиш в топ-2. Так и произошло — сразу же хороший матч с «Реалом», где коллектив был ближе к победе (1:1). Затем набрала команда Индзаги очки с «Зальцбургом» и «Пачукой» (0:0 и 2:0).

Но и «Манчестер Сити» приехал на мундиаль с особой мотивацией. У него был провальный сезон, один из худших за многие годы. Ничего коллектив не выиграл, какое-то время шёл на кризисной серии без побед. В итоге удалось «горожанам» минимизировать потери, финишировать в АПЛ в топ-5, попасть в ЛЧ. В других турнирах были неудачи у команды Гвардиолы. Её явно ждёт перестройка, уже состав обновляется.

Если учесть плохой сезон, а также неудобное время проведения турнира, казалось, на ЧМ у «Сити» могут возникнуть трудности. Но в итоге он показал в групповом раунде лучшие результаты в турнире — выиграл во всех трёх турах. Если победы в матчах с «Видадом» (2:0) и «Аль-Айном» (6:0) ещё были ожидаемы, то вот «Ювентус» мог оказать сопротивление англичанам. Но и «старая синьора» была разгромлена командой Гвардиолы — 5:2.

Так что «Ман Сити» показал свой уровень и настрой. «Аль-Хилялю» тут будет тяжело, пусть и разгромного его проигрыша я не жду. Ставлю на счёт 3:1 — котировка 9.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».