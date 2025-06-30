«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: ставка Романа Павлюченко на игру плей-офф клубного ЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) мяча за 1.93.

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» сойдутся в 1/8 плей-офф Клубного чемпионата мира. Два сильных представителя своих континентов. Но больше я верю тут в успех «горожан», конечно.

«Манчестер Сити» подтвердил в групповой стадии свой статус одного из сильнейших коллективов в турнире. Он не просто прошёл без поражений во всех трёх турах, а только выигрывал в них — это лучший результат во всех группах.

Первые две победы «горожан» ещё ожидались — в соперниках по квартету были «Аль-Айн» (6:0) и «Видад» (2:0). В 3-м туре у команды Гвардиолы было первое серьёзное испытание, с которым она уверенно справилась — 5:2 с «Ювентусом».

У «Аль-Хиляля» задача в групповом раунде была посложнее. Но он с ней справился. Главный соперник — «Реал» Мадрид. Они сразу же встретились в 1-м туре, в котором саудовцы даже лучше выглядели на фоне мадридцев, больше сделали для победы. Но итог — 1:1. После этого была ещеёодна обидная ничья для команды Индзаги — 0:0 с «Зальцбургом», после чего клуб, наконец, набрал первые три очка — 2:0 с «Пачукой».

Обе команды продлили свои беспроигрышные серии, которые были у них в финале прошедшего сезона. «Аль-Хиляль» имеет теперь серию из восьми матчей без проигрышей. У «Сити» буквально за несколько месяцев всего лишь один проигрыш был — 0:1 от «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии. Если брать АПЛ, то коллектив идёт на длинной серии без проигрышей, большинство ещё и победами оказались.

Уровень «Сити» всё-таки выше. Да, «Аль-Хиляль» обладает крепким составом, даже по европейским меркам. Но «горожане», которые и так были сильнее, сейчас ещё и обновляют свой состав. Их уровень намного выше, чем у команды Индзаги», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».