«Интер» — «Флуминенсе»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/8 финала КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Интер» — «Флуминенсе».

Ставка: победа «Интера» за 1.75.

«30 июня в 1/8 финала Клубного чемпионата мира встретятся «Интер» и «Флуминенсе». Не такая простая пара, легко миланцам точно не будет. Но и победы бразильцев я тут точно не предвижу. Думаю, дальше пройдёт представитель Италии.

Не очень стабильно в групповом раунде выступал «Интер», нельзя сказать, что в доминирующей манере он провёл его. Нет, своё первое место он заслуженно получил, выступил лучше соперников. Но сперва возникали проблемы у миланцев с «Монтерреем» — они первыми пропустили, потом давили только до перерыва, на большее не хватило (1:1). С «Уравой» тоже был тяжёлый матч у итальянцев, долго они проигрывали 0:1, но давили намного больше, чем в игре с мексиканцами, — успел коллектив в итоге дважды отличиться и выиграл 2:1.

Казалось, что в 3-м туре тяжёлый матч ждёт «Интер» — в соперниках был сильный представитель Южной Америки «Ривер Плейт». Но в итоге матч был почти таким же, как с «Уравой». Миланцы на классе играли, много доминировали, созидали, разыгрывали мяч. Да, забил коллектив только после удаления Мартинеса у аргентинцев. Но на тот момент уже и так множество шансов было у «Интера». Итог встречи — 2:0, но мог бы он и более крупно побеждать.

«Флуминенсе» в своей группе финишировал вторым. И это вполне заслуженно. За три тура клуб ни разу не проиграл. Сперва он хороший матч провёл с дортмундской «Боруссией», в котором смотрелся намного лучше, был ближе к победе, особенно в первом тайме много давил. Затем был ожидаемый выигрыш у «Ульсана» — 4:2.

Казалось, в 3-м туре не возникнет проблем у бразильцев с ещё одной победой. Однако «Мамелоди Сандаунс» отлично смотрелся на фоне оппонента из Южной Америки, даже больше заслужил победу. Пассивно сыграл «Флуминенсе», ему главное было — не проиграть. Клуб из ЮАР снова выступил ярко, но в итоге финишировал третьим, уступив сопернику из Бразилии на одно очко. Сам же «Флуминенсе» в случае победы мог бы поспорить с «Боруссией» за первое место.

И вот бразильцы оказались «наказаны» за свой пассивный футбол. Вышли они в 1/8 финала сразу на «Интер». Миланцы, несмотря на тяжёлый и длинный прошлый сезон, на смену тренера, на высокий средний возраст игроков, выступают отлично. Опыт проведения таких матчей в плей-офф у них тоже имеется, мы помним победы в ЛЧ над «Барселоной» и «Баварией», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».