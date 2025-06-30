«Интер» — «Флуминенсе»: ставка Александра Мостового на матч КЧМ 30 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Интер» — «Флуминенсе».

Ставка: победа «Интера» 2:0 за 6.20.

«Интер» начинает свой путь в плей-офф Клубного ЧМ. Первый соперник на его пути — «Флуминенсе». Думаю, миланцы справятся тут с оппонентом и пройдут в четвертьфинал.

«Интер» подходил к этому розыгрышу мундиаля после сложного сезона. Но, наверное, всё-таки хороший год был у команды. Да, она ничего не выиграла, но почти везде была в шаге от трофеев. В двух финалах миланцы поучаствовали — Суперкубка Италии и Лиги чемпионов. Само собой, в еврокубке пройти так далеко — самое важное достижение. «Интер» по пути одолел «Баварию» и «Барселону», но вот на финал у него сил и напора уже не осталось — 0:5 от ПСЖ. В Серии А подопечные Индзаги боролись до последнего за Скудетто, но всё же уступили «Наполи».

И казалось, что на ЧМ придётся не так легко итальянскому коллективу — времени с окончания сезона прошло мало, тренер сменился, да и основные игроки — возрастные. Но «Интер» достаточно успешно выступил в трёх турах, ни разу не потерпел поражение. Да, имеются у него проблемы с реализацией моментов — с «Монтерреем» в первом тайме, а также все 90 минут с «Уравой» и «Ривер Плейтом» коллектив активно давил и множество моментов имел, но забивал не так много — 1:1 с мексиканцами, 2:1 с японцами и 2:0 с аргентинцами. Но всё равно финишировал он на первой строчке.

«Флуминенсе» стал одним из четырёх представителей Бразилии на этом мундиале, которые выигрывали Кубок Либертадорес. Команда сделала это в 2023 году. Примечательно, что все четыре коллектива в итоге прошли в плей-офф ЧМ. Этот сезон до турнира не так удачно складывался у «Флуминенсе» — после 11 туров в бразильской лиге он идёт на шестом месте, потерь очков и побед у него почти равное количество.

И в целом спорные выступления бразильцев продолжились и на Клубном ЧМ. Нет, коллектив тоже добился успеха, финишировал в топ-2 группы, ни разу не проиграл. Но победа в активе всего одна была у «Флуминенсе» — 4:2 с «Ульсаном», самым слабым оппонентом в квартете. В 1-м туре, правда, лучший матч выдал клуб, пусть и не смог выиграть он у «Боруссии». А в 3-м туре уже спустя рукава выступал «Флуминенсе», поделил очки с «Мамелоди», мало атаковал и играл по счету.

В «Интере» я видел больше рвения. Это неудивительно — игроки хотят оправдаться перед фанатами за неудачи в сезоне, за проигранные трофеи. Да, кубок клубного ЧМ полноценно не заменит победы в ЛЧ или Серии А, но хотя бы чуть сгладит впечатление. Так что тут я верю в успех мотивированных миланцев», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».