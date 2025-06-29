«ПСЖ» — «Интер Майами»: забери фрибет 2000 рублей к матчу КЧМ от БЕТСИТИ

29 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира сыграют «ПСЖ» и «Интер Майами». Встреча состоится в Атланте и начнётся в 19:00 мск. Всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет 2000 рублей за регистрацию. Чтобы его забрать, нужно выполнить всего два простых действия:

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Лучший клуб Европы сыграет против Месси и компании — классная вывеска! Легендарный аргентинец с партнёрами со скрипом, но пробились в плей-офф. Физической готовности им, конечно, уже не хватает, но с техникой и интеллектом всё в порядке, достаточно вспомнить гол Месси в ворота «Порту» на групповом этапе. Но сейчас в соперниках действующий победитель Лиги чемпионов. Парижане пока явно не показывали всё, на что способны, пройдя групповой турнир в режиме экономии. Но теперь нужно выдать всё лучшее. И огорчить Месси, который в «ПСЖ» не смог добиться ничего серьёзного. Кто окажется сильнее?

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