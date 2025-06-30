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«Интер» — «Флуминенсе»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу клубного ЧМ

«Интер» — «Флуминенсе»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу клубного ЧМ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Интер» — «Флуминенсе».

Ставка: 1:0, 2:0 или 3:0 за 2.48.

«Интер» Милан — «Флуминенсе» Рио-де-Жанейро, 1/8 клубного чемпионата мира. Встречаются команды, которые в этом турнире ещё не знали горечи поражения. Итальянцы уверенно по результату в своей группе заняли первое место (с семью очками), и в этом никто не сомневался.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так же и бразильцы, у которых соперники в группе были «проходимые», но они, в отличие от итальянцев, сыграли два раза вничью и вышли со второго места, и, внимание, дважды в ничейных матчах счёт не был открыт — 0:0.

Но в этом матче им будет сложно сохранить свои ворота в неприкосновенности, ведь в составе «Интера» играет один из лучших нападающих мирового футбола, чемпион мира, игрок сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, который забил на этом турнире в двух матчах из трёх.

А ещё бы хотел обратить ваше внимание на возраст игроков обороны бразильской команды, так, для информации: вратарь Фабио — 44 года, левый защитник Рене — почти 33, Тьяго Силва — 40, Самуэль Хавьер — 35. А ещё есть центрфорвард, который, скорее всего, выйдет с первых минут — это Кано, которому 37. А матч, извините, пройдёт по местному времени в 15:00, и температура воздуха ожидается 32 градуса с огромной влажностью. Это тоже для информации.

Ну а теперь несколько вариантов на рассмотрение, которые должны сбыться, по моему мнению. Первый: «победа «Интера» в основное время» за 1.74 — очень даже неплохо. Второй: «Флу» будет сопротивляться, но силёнок не хватит обороняться все 90 минут. Поэтому есть такое пари — «первый гол в матче, который будет забит с 30-й по 90-ю минуту». И третий вариант — это «точный счёт в матче 1:0, 2:0 или 3:0» за 2.48. И мне это пари очень нравится, и я его выбираю», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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