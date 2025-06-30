Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ман Сити» — «Аль-Хиляль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 1/8 финала КЧМ

«Ман Сити» — «Аль-Хиляль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 1/8 финала КЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».

Ставка: «Аль-Хиляль» не забьёт за 2.32.

«Ман Сити» — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), 1/8 финала клубного чемпионата мира. Матч пройдёт в Орландо в 21:00 по местному времени, в Европе уже будет два часа ночи. Но так как команды находятся уже достаточно давно в Америке, то это им не помешает показать свой высокий класс, ведь в составе команд есть звёзды европейской и мировой величины.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно же, «Ман Сити» — фаворит, и англичане выйдут в 1/4 финала, сомнений нет. Но «попотеть» придётся прилично. Напомню, в группе саудовцы сыграли вничью с самим мадридским «Реалом» — 1:1, а также с «Зальцбургом» — 0:0, и была сухая победа над мексиканской «Пачукой».

Так что англичанам будет ох как непросто взломать оборону саудовцев во главе с опытнейшим голкипером Боно, который в двух матчах из трёх сыграл «на ноль». Всё будет зависеть, конечно же, от того, как быстро забьют англичане свой первый гол. Вы зададите вопрос — почему первый? Да потому что я считаю, что минимум два «Сити» забьёт.

Поэтому ставка «Ман Сити» больше двух мячей в матче» рассматривается не так дорого — 1.57. Но я рекомендую, а сам же выбираю следующий прогноз — «Аль-Хиляль» не забьёт» за 2.32. Всё сказанное выше, да ещё и статистика «Сити» за последние девять матчей, шесть которых были сыграны «на ноль», подталкивают меня к этому прогнозу», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». Индзаги приготовил сюрприз для Гвардиолы
«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». Индзаги приготовил сюрприз для Гвардиолы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android