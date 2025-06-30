«Ман Сити» — «Аль-Хиляль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 1/8 финала КЧМ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».

Ставка: «Аль-Хиляль» не забьёт за 2.32.

«Ман Сити» — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), 1/8 финала клубного чемпионата мира. Матч пройдёт в Орландо в 21:00 по местному времени, в Европе уже будет два часа ночи. Но так как команды находятся уже достаточно давно в Америке, то это им не помешает показать свой высокий класс, ведь в составе команд есть звёзды европейской и мировой величины.

Конечно же, «Ман Сити» — фаворит, и англичане выйдут в 1/4 финала, сомнений нет. Но «попотеть» придётся прилично. Напомню, в группе саудовцы сыграли вничью с самим мадридским «Реалом» — 1:1, а также с «Зальцбургом» — 0:0, и была сухая победа над мексиканской «Пачукой».

Так что англичанам будет ох как непросто взломать оборону саудовцев во главе с опытнейшим голкипером Боно, который в двух матчах из трёх сыграл «на ноль». Всё будет зависеть, конечно же, от того, как быстро забьют англичане свой первый гол. Вы зададите вопрос — почему первый? Да потому что я считаю, что минимум два «Сити» забьёт.

Поэтому ставка «Ман Сити» больше двух мячей в матче» рассматривается не так дорого — 1.57. Но я рекомендую, а сам же выбираю следующий прогноз — «Аль-Хиляль» не забьёт» за 2.32. Всё сказанное выше, да ещё и статистика «Сити» за последние девять матчей, шесть которых были сыграны «на ноль», подталкивают меня к этому прогнозу», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».