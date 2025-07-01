«Реал» Мадрид — «Ювентус»: стал известен фаворит 1/8 финала КЧМ

1 июля 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ювентуса» оценили в 5.50.

Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.78.