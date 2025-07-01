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«Реал» — «Ювентус»: назван самый вероятный счёт

«Реал» — «Ювентус»: назван самый вероятный счёт
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1 июля 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 22:00 мск.

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Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ювентуса» оценили в 5.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.80. Следом идёт победа «Реала» 2:1 (8.50), а также 2:0 в пользу мадридского клуба за 9.00.

Заключить пари на победу «Реала» со счётом 1:0 предлагают с коэффициентом 10.5.

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