«Реал» — «Ювентус»: прогноз на матч 1/8 финала КЧМ-2025

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на встречу «Реал» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.25.

Чёрно-белые проиграли «Ман Сити» со счётом 2:5. Это поражение сложно выбросить из головы перед игрой с «Реалом», даже несмотря на факт изменений в составе «старой синьоры». Быть может, «Ювентус» действительно сыплется в обороне под натиском настолько самоуверенных и атакующих клубов? А ведь Хаби Алонсо как раз ведёт «сливочных» к улучшению игры в нападении. Прогресс заметен в каждом следующем матче.

Добавим, что во всех трёх играх группового этапа КЧМ-2025 не выступал Мбаппе. Килиан болел, но уже приступил к тренировкам. Однако Давид Алаба, Даниэль Карвахаль и Эндрик всё ещё находятся в списке травмированных. Так что предлагаем поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

От этой встречи есть большие ожидания. С атакой «сливочных» разобрались, но не будем забывать, как классно играет в нападении и талантливая молодёжь «старой синьоры». 20-летний Кенан Йылдыз забил три гола на КЧМ-2025, Рандаль Коло Муани и Франсишку Консейсау положили по два мяча. Ведь ещё есть Душан Влахович, на счету которого тоже два гола. Будет весело!