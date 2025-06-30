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Бенжамен Бонзи — Даниил Медведев: прогноз на матч Уимблдона

Бенжамен Бонзи — Даниил Медведев: прогноз на матч Уимблдона
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру первого круга Уимблдона-2025 Бенжамен Бонзи — Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева с форой (-6.5 гейма) за 1.82.

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У Дани Медведева ситуация ровно такая же, какая была на «Ролан Гаррос». Он получил девятый номер в соответствии с положением в рейтинге АТР. В прошлом году на Уимблдоне добрался до полуфинала, а теперь начнёт выступление матчем с Бенжаменом Бонзи из Франции и до полуфинала не встретится ни с одним из фаворитов — ни с Алькарасом, ни с Синнером.

Против Бонзи россиянин играл в далёком 2017 году. Тоже на Уимблдоне. Тогда уступил, даже не закончив встречу. Однако с тех пор многое изменилось. К Уимблдону-2025 теннисист подходит в хорошей форме. На недавнем турнире в Галле добрался до финала и неожиданно уступил Александру Бублику. Если не брать это в расчёт, то выступил классно.

Француз тоже принимал участие в турнире в Галле. Прошёл этап квалификации, однако в первом же серьёзном матче потерпел поражение. Уступил соотечественнику Кентену Алису — 4:6, 4:6. Если всё пройдёт без эксцессов, то проблем у Даниила Медведева в первом круге Уимблдона возникнуть не должно. В принципе, победа россиянина с форой (-6.5) по геймам выглядит логично. А дальше сетка тоже играбельная.

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