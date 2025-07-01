«Боруссия» — «Монтеррей»: назван фаворит матча плей-офф клубного чемпионата мира

2 июля 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют дортмундская «Боруссия» и мексиканский «Монтеррей». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 4:00 мск. Обе команды пока не знают поражений на турнире.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкой команде. Поставить на победу дортмундской «Боруссии» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Монтеррея» оценили в 4.60.

Ничья после двух таймов идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.