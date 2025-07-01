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«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»: стал известен самый вероятный счёт

«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»: стал известен самый вероятный счёт
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2 июля 2025 года в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют дортмундская «Боруссия» и мексиканский «Монтеррей». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 4:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкой команде. Поставить на победу дортмундской «Боруссии» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Монтеррея» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00. Победа «Боруссии» со счётом 2:1 доступна за 9.00, на 2:0 в пользу «шмелей» дают 9.80.

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