«Боруссия» — «Монтеррей»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру 1/8 финала КЧМ-2025 «Боруссия» — «Монтеррей».

Ставка: проход «Боруссии» + тотал меньше 3.5 мяча в основное время за 1.97.

Считаете, что у мексиканской команды нет шансов в матче с «Боруссией»? Во время группового этапа «полосатые» никому не проиграли. Были ничьи с «Интером» (1:1), когда автором единственного гола клуба стал Серхио Рамос, и с «Ривер Плейт» (0:0). В ключевом матче с «Урава Ред Даймондс» подопечные Торрена одержали победу со счётом 4:0.

Если «Боруссия» решит играть с «Монтерреем» в смелый и рискованный атакующий футбол, может пропустить пару ненужных мячей. Мексиканская команда умеет использовать контратаки, а бывшие футболисты Примеры хорошо знают свою работу, и у них богатый опыт. Поэтому, вероятнее всего, нас ждёт много игры в середине поля.

В качестве ставки предлагаем взять проход «Боруссии» через тотал меньше 3.5 мяча в основное время за 1.97. Если не получится решить задачу за 90 минут, то в экстра-таймах или в серии пенальти дортмундцы всё равно дожмут соперника. Но игра подопечных Доменека Торрента оставит приятные впечатления.