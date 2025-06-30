Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Флуминенсе»: ставка Игоря Семшова на игру плей-офф клубного чемпионата мира

«Интер» — «Флуминенсе»: ставка Игоря Семшова на игру плей-офф клубного чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Интер» — «Флуминенсе».

Ставка: победа «Интера» за 1.75.

«Встреча между миланским «Интером» и бразильским «Флуминенсе» пройдёт в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» уверенно занял первое место в группе E, набрав семь очков, тогда как «Флуминенсе» вышел со второго места в группе F, продемонстрировав крепкую оборону, но не всегда убедительную атаку.

«Интер» под руководством Кристиана Киву показывает прогресс, хотя и не без проблем. Команда демонстрирует характер, отыгрываясь в сложных матчах, как это было в играх с «Монтерреем» (1:1) и «Урава Ред Даймондс» (2:1). Однако оборона периодически даёт сбои, а отсутствие Бенжамена Павара и Янна Биссека может сказаться на надёжности защиты.

«Флуминенсе» опирается на опытных игроков, таких как 40-летний Тьяго Силва, который обеспечивает стабильность в защите. Бразильцы не пропустили ни одного гола в двух из трёх матчей группового этапа. Однако их атака не всегда эффективна — в двух играх команда не смогла забить, а основные моменты часто остаются нереализованными.

Думаю, что матч пройдёт в осторожной манере, особенно в первом тайме. «Интер» будет контролировать мяч и искать моменты через стандарты или индивидуальные действия Лаутаро Мартинеса. «Флуминенсе», скорее всего, выстроит плотную оборону и попытается использовать скоростные контратаки. Поставлю на победу «Интера» в этой встрече», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Интер» — «Флуминенсе». Удача отвернётся от Кристиана Киву
«Интер» — «Флуминенсе». Удача отвернётся от Кристиана Киву
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android