«Интер» — «Флуминенсе»: ставка Игоря Семшова на игру плей-офф клубного чемпионата мира

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Интер» — «Флуминенсе».

Ставка: победа «Интера» за 1.75.

«Встреча между миланским «Интером» и бразильским «Флуминенсе» пройдёт в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Интер» уверенно занял первое место в группе E, набрав семь очков, тогда как «Флуминенсе» вышел со второго места в группе F, продемонстрировав крепкую оборону, но не всегда убедительную атаку.

«Интер» под руководством Кристиана Киву показывает прогресс, хотя и не без проблем. Команда демонстрирует характер, отыгрываясь в сложных матчах, как это было в играх с «Монтерреем» (1:1) и «Урава Ред Даймондс» (2:1). Однако оборона периодически даёт сбои, а отсутствие Бенжамена Павара и Янна Биссека может сказаться на надёжности защиты.

«Флуминенсе» опирается на опытных игроков, таких как 40-летний Тьяго Силва, который обеспечивает стабильность в защите. Бразильцы не пропустили ни одного гола в двух из трёх матчей группового этапа. Однако их атака не всегда эффективна — в двух играх команда не смогла забить, а основные моменты часто остаются нереализованными.

Думаю, что матч пройдёт в осторожной манере, особенно в первом тайме. «Интер» будет контролировать мяч и искать моменты через стандарты или индивидуальные действия Лаутаро Мартинеса. «Флуминенсе», скорее всего, выстроит плотную оборону и попытается использовать скоростные контратаки. Поставлю на победу «Интера» в этой встрече», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».