«Интер» — «Флуминенсе»: ставка Эльвина Керимова на матч КЧМ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Интер» — «Флуминенсе».

Ставка: два-три гола в матче за 1.97.

«Интер» — «Флуминенсе», 1/8 плей-офф клубного чемпионата мира. «Интер» вышел из группы, может быть, с трудом, но при этом вытаскивал тяжёлые для себя матчи по сценарию, и с «Уравой», и в последнем туре с «Ривером». Удаление, конечно, помогло, но даже до удаления у «Ривера» «Интер» играл лучше, во втором тайме создал больше моментов. И, несмотря на всю усталость, мы видим, что, не меняя структуру игры, Кристиан Киву смог внедрить молодых игроков, которые добавляют свежести. И «Интер» во всех трёх матчах группового этапа, хотя не все выиграл, два из трёх, но во всех играл лучше соперника.

«Флуминенсе» вышел из группы вместе с «Дортмундом», играл лучше «Дортмунда» в 1-м туре, но не реализовал свои моменты. Обошёл он «Ульсан» и сыграл вничью с «Мамелоди». Но и в итоге занял второе место. Но «Флуминенсе» умеет качественно защищаться, умеет играть на контратаках, может подстроиться, адаптироваться под соперника, имеет сильный состав. Хотя «Интер» в любом случае — фаворит пары.

Я не буду здесь ставить на исход, но выберу скорее такой компромиссный вариант прогноза — «два или три гола в матче» с коэффициентом 1.97. Во всех трёх играх «Интера» в группе эта ставка проходила. Я не вижу здесь сценария с разгромом, не вижу сценария с огромным количеством голов, но голы, мне кажется, должны быть. И 2:1, 1:1, 2:0, мне эти результаты кажутся самыми прогнозируемыми», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».