«Интер» — «Флуминенсе»: прогноз Андрея Лаврентьева на встречу КЧМ

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч КЧМ «Интер» — «Флуминенсе».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.68.

«Бразильские клубы успешно прошли групповой этап. Все четыре вышли в плей-офф. Но и итальянцы не отстают: в 1/8 финала два представителя — «Интер» и «Ювентус».

«Флуминенсе» в группе обыграл корейцев со счётом 4:2 и дважды сыграл вничью — 0:0. При этом стоит отметить интересный факт: в чемпионате Бразилии команда вроде бы пропускает много — 12 мячей в 11 турах. Но если взять шесть последних матчей перед стартом клубного чемпионата мира, то за этот период они пропустили лишь трижды. Это говорит о том, что в обороне «Флуминенсе» выглядит всё же достаточно надёжно.

Я ожидаю, что и против «Интера» бразильцы сыграют осторожно, закрыто, не открываясь без необходимости. «Интер», в свою очередь, тоже не спешит раскрываться. С «Ривер Плейт» они сыграли 2:0, но там помогло удаление. Победу над японцами в предыдущем матче итальянцы вырвали лишь в компенсированное время — 2:1, а до этого была ничья 1:1.

То есть «Интер» сам не много забивает и мало пропускает. Кто победит в основное время — не берусь предсказать. Соперники на текущий момент выглядят равными.

Из потерь у «Интера» — Пио Эспозито, автор гола в матче с «Ривер Плейт», он не сыграет из-за мышечной травмы. Зато возвращается Маркус Тюрам — это единственное усиление по сравнению с предыдущим матчем. Остальные кадровые проблемы остаются: Чалханоглу уже точно не сыграет на этом турнире. Интересно будет посмотреть, как Кристиан Киву решит задачу взлома организованной обороны «Флуминенсе».

Мой прогноз: тотал меньше 2.5», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».