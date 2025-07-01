ЦСКА — «Партизан»: определён самый вероятный счёт

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Во вторник, 1 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Братского кубка ЦСКА — «Партизан». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение российскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.84, что приблизительно составляет 52% вероятности. Победа «Партизана» оценивается в 4.10 — около 23% вероятности. Ничейный исход представлен в линии за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.50).

Победа ЦСКА 2:1 идёт за 8.50, на точный счёт 2:0 в пользу красно-синих выставлен коэффициент 9.30.