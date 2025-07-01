ЦСКА — «Партизан»: прогноз на матч 1 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Братского кубка ЦСКА — «Партизан».

Ставка: ЦСКА победит за 1.84.

Братский кубок уже становится традиционным для ЦСКА, столичного «Динамо» и сербских клубов. В прошлом году армейцы стали победителями, закончив выступление на первой строчке. Тогда руководил Марко Николич, а «Партизан» был обыгран со счётом 3:0. Впрочем, в разные годы, с разными тренерами и в разных состояниях армейский клуб не имел проблем с «Партизаном».

Смотрите сами. В 2017 году ЦСКА победил «Партизан» под руководством Виктора Гончаренко со счётом 3:0, в 2023-м — под руководством Владимира Федотова со счётом 2:1. Также два раза отметился Марко Николич: в 2024 году, как мы уже сказали, выиграл со счётом 3:0, а в 2025-м — со счётом 2:1.

Сохранит ли Фабио Челестини эту традицию? Шансы есть. Сейчас у красно-синих неплохая обойма, не исключены и другие трансферы. Но все захотят проявить себя перед новым штабом.

«Партизан» тоже уже начал готовиться к новому сезону. Потерпел поражение в товарищеском матче с представителем Первой лиги — «Родиной» из Москвы (1:2). Впрочем, у белградского клуба на носу две встречи в первом квалификационном раунде Лиги Европы с АЕК из Ларнаки. Едва ли его сейчас волнуют итоги контрольных игр. А вот армейцам порадовать домашнюю публику будет приятно.