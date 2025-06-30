Мошенники используют букмекерские компании для кражи денег у россиян

Злоумышленники начали использовать букмекерские конторы в своих схемах кражи денег у россиян. Этот метод стал популярнее после введения уголовной ответственности за предоставление банковской карты для проведения незаконных операций, рассказали «Ведомостям» представитель ИБ-компании «Телеком-биржа», директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и представитель ВТБ.

Суть схемы в том, что злоумышленники регистрируют на жертв аккаунты на букмекерских сайтах, а затем используют их для перевода краденых денег.

К примеру, мошенники могут позвонить жертве от лица маркетплейса и сообщить, что для получения заказа курьером нужно назвать проверочный код из смс, при этом сам код приходит от букмекерской компании. Далее псевдоним-курьер выясняет ФИО и дату рождения — этих данных достаточно, чтобы зарегистрироваться на сайте букмекерской компании. Верификацию на сайте БК проходят с помощью паспортных данных, их получают либо из украденных баз, либо же через ещё один звонок жертве.

Цель таких действий – не получение прибыли от ставок, а маскировка движения средств под видом легальных операций: вместо банковской карты дропа деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров. По словам экспертов, отследить такие цепочки очень трудно.