Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Батыргазиев — Диккенс: прогноз на бой 2 июля

Батыргазиев — Диккенс: прогноз на бой 2 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой Альберт Батыргазиев — Джеймс Диккенс, который пройдёт 2 июля в Стамбуле.

Ставка: тотал меньше 10.5 раунда за 2.15.

Материалы по теме
Альберт Батыргазиев — Джеймс Диккенс: ничего сложного для россиянина
Альберт Батыргазиев — Джеймс Диккенс: ничего сложного для россиянина

Соперник очевидно уступает Батыргазиеву в классе. Правда, Диккенс достаточно опытен. У него 35 побед и пять поражений в профессиональном боксе. А вершиной карьеры стал бой за титул IBF в 2021 году против Кида Галахада. Правда, закончился этот бой для британца бесславно. Джеймс достаточно крепкий боксёр, но и только. Диккенс готовился к этому бою под руководством тренера, который раньше работал с Джоно Кэрроллом.

Именно в поединке с этим ирландцем Альберт завоевал временный титул. Так что в лагере британца понимают, с чем ему предстоит столкнуться. И всё-таки для Диккенса, кажется, будет победой, если он сможет выстоять все 12 раундов.

В исходе боя сомнений нет, Батыргазиев должен побеждать и делать это уверенно. В команде россиянина говорят, что успех в предстоящем поединке должен открыть Альберту путь на британский рынок, что позволит получать более серьёзные бои как с точки зрения соперников, так и в плане коммерции. Дело за малым — нужна уверенная победа.

В своих последних боях Альберт доводил дело до решения судей, однако сейчас стоит рассмотреть ставку на досрочное завершение. Россиянин лучше во всём, а волнение должно быстро уйти. Ставка на ТМ 10.5 раунда за 2.15 выглядит хорошо. Всё в руках Батыргазиева.

Материалы по теме
Как Овечкин, только в футболе. Забьёт ли Криштиану Роналду 1000 голов за карьеру?
Как Овечкин, только в футболе. Забьёт ли Криштиану Роналду 1000 голов за карьеру?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android