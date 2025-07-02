Батыргазиев — Диккенс: прогноз на бой 2 июля

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой Альберт Батыргазиев — Джеймс Диккенс, который пройдёт 2 июля в Стамбуле.

Ставка: тотал меньше 10.5 раунда за 2.15.

Соперник очевидно уступает Батыргазиеву в классе. Правда, Диккенс достаточно опытен. У него 35 побед и пять поражений в профессиональном боксе. А вершиной карьеры стал бой за титул IBF в 2021 году против Кида Галахада. Правда, закончился этот бой для британца бесславно. Джеймс достаточно крепкий боксёр, но и только. Диккенс готовился к этому бою под руководством тренера, который раньше работал с Джоно Кэрроллом.

Именно в поединке с этим ирландцем Альберт завоевал временный титул. Так что в лагере британца понимают, с чем ему предстоит столкнуться. И всё-таки для Диккенса, кажется, будет победой, если он сможет выстоять все 12 раундов.

В исходе боя сомнений нет, Батыргазиев должен побеждать и делать это уверенно. В команде россиянина говорят, что успех в предстоящем поединке должен открыть Альберту путь на британский рынок, что позволит получать более серьёзные бои как с точки зрения соперников, так и в плане коммерции. Дело за малым — нужна уверенная победа.

В своих последних боях Альберт доводил дело до решения судей, однако сейчас стоит рассмотреть ставку на досрочное завершение. Россиянин лучше во всём, а волнение должно быстро уйти. Ставка на ТМ 10.5 раунда за 2.15 выглядит хорошо. Всё в руках Батыргазиева.