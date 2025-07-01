Мирра Андреева — Маяр Шериф: прогноз на матч Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру первого круга Уимблдона-2025 Мирра Андреева — Маяр Шериф.

Ставка: тотал больше 17.5 гейма за 2.00.

Мирра Андреева получила наивысший номер посева среди россиянок. Сетка для 18-летней спортсменки выглядит достаточно благосклонно. С Кори Гауфф и Игой Швёнтек она сможет сыграть только в полуфинале, а с Ариной Соболенко, которую называют фаворитом турнира, — в финале. Правда, есть большие сомнения, что до столь поздних стадий дойдёт дело.

Маяр Шериф из Египта, понятное дело, Мирра должна побеждать. Египетская теннисистка находится на 86-й позиции в рейтинге и, конечно, не чета Андреевой. На международном турнире в Истбурне она не сумела пройти квалификацию, а на «Ролан Гаррос» вылетела в первом же круге, уступив другой россиянке — Людмиле Самсоновой. Тут может хватить и двух партий.

И всё же стоит подумать над ставкой «тотал больше 17.5 гейма». Коэффициенты букмекеры дают чуть ниже 2.00, играбельно. У Мирры Андреевой были проблемы с выступлением на травяном покрытии как на турнире в Берлине, так и на турнире в Бад-Хомбурге. Даже две партии по 6:3 будут удивительными.