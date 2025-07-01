«Реал» Мадрид — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч плей-офф КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид— «Ювентус».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.20.

«В 1/8 финала клубного ЧМ сойдётся пара, которую, казалось бы, мы могли бы увидеть в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — «Реал» Мадрид против «Ювентуса». Несмотря на статус этих соперников, верю тут в номинальных хозяев поля — они должны проходить дальше.

«Реал» Мадрид хорошо провёл групповой этап, по крайне мере, если смотреть только на результаты — три тура без поражений, две победы и одна ничья. Самый сильный соперник был у него сразу же в 1-м туре — «Аль-Хиляль» с Симоне Индзаги во главе. Матч был тяжёлым, где-то саудовцы даже ближе были к победе, но по итогу голами они один раз обменялись, и всё — 1:1.

Затем уже оппозиция была проще — «Зальцбург» и «Пачука». Да, «РБ» сейчас не представляет той же угрозы, что ещё пару лет назад, проблемный это клуб. Австрийцев команда Хаби Алонсо обыграла — 3:0. А с мексиканцами она осталась рано на поле вдесятером, и всё равно победила — 3:1.

Амбиции точно есть у «Реала» на этом турнире. Прошлый сезон был «неурожайным», ничего коллектив не выиграл, в нескольких турнирах ещё и уступил конкретно «Барселоне». Нужны были мадридцам перемены, и они произошли. Карло Анчелотти был заменён Хаби Алонсо, приходят новые игроки, уже Трент Александр-Арнольд дебютировал за клуб.

«Ювентус» тоже провёл не лучший сезон, хотя начинал его уверенно, редко проигрывал, шёл высоко в Серии А. Но на дистанции слишком часто играли туринцы вничью, в других турнирах тоже не добивались они успехов. В итоге был уволен Мотта с поста тренера, его заменил Игор Тудор. Финиш сезона был неплохим у «старой синьоры», часто она выигрывала и закончила чемпионат в топ-4.

В своей группе на мундиале тоже поначалу у «Юве» всё получалось — две уверенные победы на старте, 5:0 с «Аль-Айном» и 4:1 с «Видадом». Но вот в 3-м туре уже был разгромлен коллектив из Серии А «Манчестер Сити» — 2:5. На счеё я бы не смотрел, не настолько плохо выступил «Юве», хотя и победы он тоже точно не заслужил.

И вот они сойдутся в плей-офф КЧМ. Дальше, я уверен, пройдёт «Реал», который имеет особую мотивацию сейчас. Состав коллектива из Мадрида тоже сильнее, чем у туринцев. Так что ставлю тут на счёт 2:1 за 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».