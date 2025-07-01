«Реал» — «Ювентус»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«В матче 1/8 финала клубного ЧМ встретятся мегатитулованные испанская и итальянская команды. Что касается мадридского «Реала», то новый коллектив Хаби Алонсо смог, по факту, уверенно выйти из группы. После ничейного результата в 1-м туре с «Аль-Хилялем» дальше были одержаны две победы, причём особенно впечатлила победа над «Пачукой»: в том матче испанцы играли в меньшинстве уже с седьмой минуты первого тайма. Но у «сливочных», это видно по матчам на данном турнире, есть определённые проблемы с построением игры. Пока ещё, конечно же, назвать эту команду монолитной не представляется возможным. Соперники имеют моменты в каждой встрече, и Тибо Куртуа, как и в лучшие годы, вынужден свою команду выручать, для того чтобы «Реал» пропускал как можно меньше. Но так или иначе, в двух из трёх матчей соперники мадридского «Реала» находили возможность отличиться в игре с Королевским клубом.

«Ювентус», скажем прямо, опозорился в матче с «Манчестер Сити». Понятно, что изначально оборонительную тактику выбрал Игор Тудор, с которым продлили контракт на два года, но она не сработала абсолютно. Даже если ты настраиваешь свою команду на то, чтобы играть без мяча, у тебя должны быть готовые, продуманные и оттренированные варианты выхода из обороны в атаку. Вот это у «Юве» и не получилось. Никаких контратак, никаких опасных стандартов, ничего. Абсолютная доминация английского клуба. Не было даже пяти минут по ходу всего этого матча, на протяжении которых «Ювентус» контролировал бы ситуацию. «Сити», такое ощущение, всё время был с мячом и делал практически всё, что хотел. Не зря Пеп Гвардиола сказал, что именно такие победы могут возвращать уверенность. «Ювентусу» было больно. Пять мячей пропускает гранд итальянского футбола. Так что теперь мотивация будет совершенно точно иной у Мануэля Локателли и всех остальных футболистов туринского клуба.

Несмотря на полное преимущество «Манчестер Сити», «Ювентус» смог забить два мяча. Один — после явной ошибки Эдерсона, который выкатил мяч на Тёна Копмейнерса. А вот второй — это уже были хорошие действия Кенана Йылдыза, вышедшего в этом матче на замену. Кенан, кстати, является одним из лучших бомбардиров этого клубного ЧМ. И для меня абсолютно очевидно, что в матче с мадридским «Реалом» он выйдет на поле с первых минут. И состав будет достаточно сильно отличаться от того, который играл против «Манчестер Сити». Так что, думаю, и «Реал», и «Ювентус» свои моменты в очной встрече создать смогут. Более того, они их реализуют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».