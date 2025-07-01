«Реал» Мадрид — «Ювентус»: ставка Романа Павлюченко на игру КЧМ 1 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид — «Ювентус».

Ставка: победа «Реала» за 1.70.

«Топовая вывеска в 1/8 финала клубного чемпионата мира — «Реал» Мадрид против «Ювентуса». Тяжёлый матч будет для обоих соперников, но предпочтение я отдаю «сливочным», чей уровень игроков всё-таки выше.

Интересно наблюдать за «Реалом» на этом турнире, так как он проводит его с новым тренером — Хаби Алонсо. Причём для специалиста матчи в групповой стадии стали первыми под руководством нового коллектива, а ведь он ещё и пары недель в нём не провёл на момент старта. И пока тяжело оценивать работу испанца.

Наверное, самое сложное испытание было на старте КЧМ — встреча с «Аль-Хилялем» с сильным составом. Смотрелся «Реал» в игре не лучшим образом, моментов создавал меньше, в основном убегая в контратаки. Но потери мадридцы минимизировали — 1:1. Однако затем два матча были с более лёгкими соперниками, у которых «Королевский клуб» уже на классе выиграл — 3:1 с «Пачукой» и 3:0 — с «Зальцбургом».

«Ювентус» тоже играет с относительно новым тренером, правда, Тудор пришёл в стан туринцев ещё в начале 2025 года, когда уволили Мотту. С новым специалистом лучше заиграл коллектив, в Серии А финишировал четвёртым, попав в ЛЧ. И на клубном ЧМ у него поначалу тоже всё получалось.

Но первые матчи «Юве» на турнире рассматривать пристально тоже особо смысла не имеет. Ведь оппозиция была лёгкой — «Аль-Айн» (5:0) и «Видад» (4:1). Куда важнее был 3-й тур, который туринцы проводили с главным соперником по группе — «Манчестер Сити». И да, там был крупный проигрыш 2:5, однако я бы не сказал, что он отражает ход встречи и уровень соперников. На тот момент оба вышли в плей-офф, так что играли расслабленно. Да и «горожанам» где-то просто больше везло.

Но тут уже стадия 1/8 финала, расслабляться нельзя. Жду хорошей встречи, «Ювентус» будет стараться, может быть, даже огорчит оборону «Реала». Однако мадридцы всё равно выиграют, их класс выше, Хаби Алонсо уже привыкает к новому коллективу», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».