«Реал» Мадрид — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на игру плей-офф КЧМ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.68.

«В 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся две очень сильные европейские команды — «Реал» и «Ювентус». На мой взгляд, здесь силы абсолютно не равны. Как бы ни старался «Ювентус», всё равно против команды, у которой есть очень сильная и скоростная группа атаки, он ничего сделать не может. Это наглядно показал матч с «Манчестер Сити», хоть в нём «Юве» играл и не в основном составе. Безусловно, «Реал» гораздо сильнее, и он мотивирован.

Я думаю, что ещё есть у «Реала» проблемы в обороне. И мадридцы гол, скорее всего, пропустят. Но забьют они гораздо больше, чем «Юве», — приводит слова Мора «РБ Спорт».