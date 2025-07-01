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«Реал» Мадрид — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на игру плей-офф КЧМ

«Реал» Мадрид — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на игру плей-офф КЧМ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.68.

«В 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся две очень сильные европейские команды — «Реал» и «Ювентус». На мой взгляд, здесь силы абсолютно не равны. Как бы ни старался «Ювентус», всё равно против команды, у которой есть очень сильная и скоростная группа атаки, он ничего сделать не может. Это наглядно показал матч с «Манчестер Сити», хоть в нём «Юве» играл и не в основном составе. Безусловно, «Реал» гораздо сильнее, и он мотивирован.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что ещё есть у «Реала» проблемы в обороне. И мадридцы гол, скорее всего, пропустят. Но забьют они гораздо больше, чем «Юве», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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