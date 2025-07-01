«Реал» — «Ювентус»: ставка Дмитрия Градиленко на игру клубного чемпионата мира в Майами

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Реал» Мадрид — «Ювентус».

Ставка: индивидуальный тотал «Реала» больше двух мячей за 2.26.

«Реал» Мадрид – «Ювентус», 1/8 финала клубного чемпионата мира. Команды находится в нижней части кубковой сетки, которая по составу намного статуснее, сильнее. «ПСЖ» и «Бавария» уже в 1/4 финала. Так ещё добавится и «Реал», в который я верю. И, скорее всего, самый слабый из этого квартета — футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд, который свою встречу сыграет с «Монтерреем».

В этом матче своё предпочтение я отдаю «Реалу», как вы уже поняли. Да, у обеих команд произошла смена главного тренера, и в клубах идёт, так сказать, притирка и привыкание к новым требованиям. Но все же состав у мадридцев намного круче, даже без Килиана Мбаппе. И приход двух классных защитников усилит командную игру в обороне. Напомню, Дин Хёйсен пришёл из «Борнмута», а Трент Александер-Арнольд — из «Ливерпуля».

«Ювентус» в первых двух встречах этого турнира одержал уверенные победы 5:0 и 4:1, однако соперники были уж очень слабые. И как только им, их соперником, оказался плюс-минус равный по силам клуб, сразу мы увидели поражение — я про игру с «Ман Сити», которую они с треском проиграли со счётом 2:5.

К прогнозу. С «Реалом» итальянцам ловить нечего. Поэтому ставка «победа «Реала» за 1.70, считаю, должна «сработать». Но лучше рассмотреть победу «Реала» с более высоким коэффициентом – 2.03, «победа «Реала» и тотал матча больше 1.5». Потому что уверен, что 1:0 «Реал» не выиграет, будет больше забитых мячей. Ну и третий прогноз с ещё более высоким коэффициентом 2.26 — это «индивидуальный тотал мадридцев больше двух». Я за него», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».