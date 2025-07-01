«Реал» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на встречу клубного чемпионата мира

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Реал» Мадрид — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Реал» Мадрид — «Ювентус», 1/8 финала Клубного ЧМ. «Реал» Мадрид в 3-м туре в матче с «Зальцбургом» удивил, поразил Алонсо, перейдя на тройку центральных защитников с первых минут, сыграв 3-5-2, ну или позиционной обороной 5-3-2. Это было необычно, но это было хорошо, особенно прессинг «Реала» в первом тайме — 10 возвратов владения на чужой половине поля в первом тайме, идеальный первый тайм, почти ничего не допускали у своих ворот, забили трижды. И Винисиус наконец-то забил, и голевую сделал.

«Реал» точно провёл лучший матч на турнире в 3-м туре с «Зальцбургом», во втором тайме уже не так качественно, уже даже не прессинговали, отошли назад при счёте 2:0 и допускали моменты, могли даже пропустить гол, особенно в начале второго тайма. Но в целом, если сравнивать с первыми двумя матчами с «Хилялем» и «Пачукой», «Реал» провёл лучшую игру свою. Понятно, что «Реал» себя ищет. Понятно, что не было ещё Мбаппе. Понятно, что есть по-прежнему кадровые проблемы в защите, но в целом, повторюсь, «Реал» приятное впечатление оставил.

В соперниках «Ювентус», который уверенно провёл два матча группового этапа, выиграв у «Видада» и «Аль-Айна», но «Сити» проиграли по всем статьям, без каких-либо вариантов. Пропустили много, а могли ещё и больше. Ну и Тудор после матча сказал, что пока «Сити» — это команда другого уровня.

Так что я думаю, в этой паре всё же фаворит — «Реал», несмотря на игровые проблемы, несмотря на то, что «Реал» сыроват всё-таки да, если суммировать впечатления после трёх игр. Я в исход здесь лезть не буду, учитывая статус турнира, который до конца командам непонятен, такого давления нет, мы видим. Хотя в плей-офф, конечно, оно повысится. Но в целом, учитывая силу атаки и «Реала», и «Ювентуса», туринцы много забивают на этом турнире, «Реал», да, мы видели, вдесятером «Пачуке» три забил и «Зальцбургу» три забил.

Думаю, что здесь должны быть голы. Уязвимость «Реала» в защите надо учитывать, уязвимость, как мы выяснили, у «Ювентуса» в защите в матче с «Сити» тоже проявилась. Я возьму «обе забьют» за 1.75», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».