ЦСКА — «Партизан»: прогноз Виктора Гусева на матч Братского кубка

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЦСКА — «Партизан».

Ставка: победа ЦСКА за 1.79.

«В прошлом году ЦСКА такой же Братский кубок выиграл. «Партизан» занял в турнире третье место вслед за московским «Динамо», при этом опередив своих земляков из белградского ОФК. Тогда матч армейцев с партизанами завершился победой московского клуба — 3:0 с голами Мусаева, Келлвена и Тошича. В марте нынешнего года ЦСКА взял верх в Белграде (2:1). Авторами голов у гостей стали Алеррандро и Жемалетдинов.

А берёт начало история этого противостояния с весны 2005 года, когда клубы сошлись в Лиге Европы (тогда еще Кубок УЕФА). После выездной ничьей (1:1) ЦСКА дома победил (2:0) и вышел в четвертьфинал, чтобы в итоге завоевать престижный трофей. В дальнейшем команды провели четыре товарищеские встречи, и каждый раз победителями выходили наши.

В прошлом сезоне отличная концовка обеспечила ЦСКА бронзовые медали чемпионата страны. После новогодней паузы команда проиграла лишь «Зениту», да и то затем победила его дома, таким образом взяв верх в двухматчевом противостоянии. В итоге армейцы завоевали и Кубок России, однако весьма неожиданно потеряли покинувшего клуб тренера. У руля встал швейцарец Фабио Челестини. И первую встречу под его руководством 27 июня ЦСКА выиграл, забив четыре безответных мяча в ворота медийной команды «Амкал». Дважды (с пенальти и с игры) отличился лучший бомбардир команды прошлого сезона Мусаев, по одному голу на счету Келлвена и Шуманского. Амбиции нового тренера будут важным фактором в следующей, уже более серьёзной игре.

«Партизан» в чемпионате Сербии занял второе место после «Црвены Звезды», уступив триумфатору аж 27 очков. Но и сам он опередил третью команду — «Нови Пазар» — на 19. 26 июня сербы проиграли в гостях московской «Родине» из нашей Первой лиги — 1:2. И история личных встреч, и класс игроков говорят о преимуществе ЦСКА, которым на своём стадионе, вне сомнения, поможет и поддержка благодарных за прошлый сезон болельщиков», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».