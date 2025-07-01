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«Боруссия» Д — «Монтеррей»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 1/8 финала КЧМ

«Боруссия» Д — «Монтеррей»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 1/8 финала КЧМ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей».

Ставка: 0:0 к 30-й минуте за 2.05.

«Последний матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд – «Монтеррей». Обе команды прошли групповую стадию без поражений, но у немцев группа была «проходная», в отличие от мексиканцев, в которой особняком стоял миланский «Интер», а мексиканцам нужно было соревноваться с аргентинским «Ривер Плейтом». И «Монтеррей» эту дуэль выиграл, сыграв две ничьи в группе с итальянцами и аргентинцами.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
02 июля 2025, среда. 04:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, немцы — фавориты, их победа оценивается в 1,67. Но их игра, их настрой не дают мне полной уверенности в том, что они победят. Мексиканцы же, наоборот, в их составе есть игроки, игравшие в Европе за хорошие клубы. Так что команда, хоть и не является лидером на данный момент мексиканского чемпионата, в котором прошло 17 туров, но «мальчиками для битья» точно выглядеть не будут.

Поэтому, прогноз первый — фора на «Монтеррей» (+1) за 1,75. Считаю, что этот прогноз достоин внимания. Второй прогноз — это количество мячей в матче. Мексиканцы показали нам в первом и втором турах, как они умеют добиваться нужного для них результата с более сильными соперниками, с «Интером» в первом туре была ничья 1:1, и, кстати, гол забил великий Серхио Рамос. И с «Ривером» счёт был 0:0. Поэтому, «тотал меньше 2.5 в матче» за 2.10, тоже считаю неплохим вариантом.

Ну а мой прогноз следующий: «исход по интервалам, минута: «результат на 30 минуту – 0:0» за 2.05», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

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