«Боруссия» Д — «Монтеррей»: ставка Александра Мостового на игру КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд— «Монтеррей».

Ставка: победа «Боруссии» 2:1 за 7.40.

Дортмундская «Боруссия» и «Монтеррей» сойдутся в 1/8 финала плей-офф Клубного ЧМ. Жду тут борьбы и равной игры, но с минимальным преимуществом, как я думаю, выиграет «Боруссия».

«Боруссия» подтвердила свой статус фаворита в группе мундиаля. В трёх турах не проиграл клуб. Ближе всего к неудаче он был в 1-м туре, когда встречался со своим главным соперником по квартету — «Флуминенсе». Слабый матч в исполнении команды Ковача, в нападении мало что получалось. Но зато грамотно оборонялся коллектив, Зюле отличный матч провёл. Итог — 0:0, но могло бы легко быть и 0:1, 0:2.

Затем у «Боруссии» были две очень разные победы. Сперва они с «Мамелоди» на двоих семь голов «наколотили», итог — 4:3. Но прямо равной игрой там не пахло, скорее африканцам где-то повезло, дортмундцы слегка отпустили игру, решив, что при счёте 4:1 всё закончено. Далее уже была доминирующая победа над «Ульсаном», правда, всего с одним голом — 1:0. Помимо Зюле и Кобеля, можно ещё выделить у «Боруссии» дебютировавшего Джоба Беллингема, брата Джуда из «Реала», уже отметился новичок первым голом за «чёрно-жёлтых».

Ну а «Монтеррей» в своей группе всех удивил. Прошёл он без поражений в трёх турах, хотя соперники были сложными. Как раз начали мексиканцы с двух статусных оппонентов. Сперва они провели хороший матч с «Интером», когда первыми открыли счёт, сделал это ещё и Серхио Рамос, после чего мексиканцы грамотно оборонялись, пропустив всего один мяч.

С «Ривер Плейт» тоже удалось «Монтеррею» набрать одно очко, хотя там игра была более односторонней. Во втором тайме мексиканцы так и вовсе ни одного момента не создали, хотя и больше владели мячом. Итог — 0:0. Ну а в 3-м туре, наконец, соперник был проще, и его «Монтеррей» разгромил — 4:0 с «Уравой», финишировав в топ-2.

Мексиканцы уже показали, что способны выдерживать натиск сильных соперников. Так что тут «Боруссию» ждёт тяжёлая игра. Но она победит, забьёт на один мяч больше. Класс и мотивация у неё имеются», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».