«Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»: ставка Эльвина Керимова на матч КЧМ в Атланте

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Боруссия» Дортмунд – «Монтеррей», матч 1/8 финала клубного ЧМ. «Боруссия» в итоге выиграла свою группу после неубедительной встречи с «Флуминенсе» в 1-м туре. В следующих двух матчах Дортмунд победил – 4:3 с «Мамелоди» и 1:0 – с «Ульсаном». «Ульсан» должны были обыгрывать крупнее, точно провели лучшую встречу на групповом этапе, много моментов создавали, просто подводила реализация. Поэтому победа лишь в один мяч. Ну и в защите в целом Дортмунд надёжнее всего сыграл, если сравнивать с первыми двумя турами. Понятно, соперник играл слабо в 3-м туре, но тем не менее «Боруссия» сама была тоже хороша.

«Монтеррей» — сильный состав, хорошая команда, и со звёздами, которые в Европе играли, и точно Дортмунда не испугаются. «Монтеррей» вышел из непростой группы с «Интером», «Ривер Плейт» и «Уравой», оставив за бортом турнира «Ривер Плейт» со звёздным составом. И «Монтеррей» в последнем туре одолел как раз «Ураву» и получил путёвку в плей-офф. «Интеру» не проиграли, с «Ривер Плейт» — ничья. Ну и получается, победа в последнем туре. На групповом этапе у «Монтеррея» вообще ни одного поражения.

И вот встреча с «Боруссией», которая, кажется, на бумаге фаворитом пары выглядит. Однако я думаю, что всё-таки, наверное, Дортмунд — не такой фаворит, чтобы лезть в исход. Я просто возьму «обе забьют» за 1.78. Мне кажется, атакующую силу «Монтеррея» и Дортмунда, который очень много моментов создал в целом, в последнем туре и во 2-м тоже, нужно учитывать. Нужно просто брать голы. Обе забьют за 1.70», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».